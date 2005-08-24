Кругова (Собко) Ольга Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кругова (Собко) Ольга Илларионовна

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Место рождения

Оленовка

Дата рождения

16.07.1914

Дата смерти

24.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1914

Отец: Собко Илларион Семёнович

Мать: не указана

Место жительства
С 1914
Бракосочетание
Между 1930 и 1937

Муж: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1937

Дочь: Наумова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
01.10.1939

Сын: Кругов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.04.1944

Сын: Кругов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
20.08.1946

Дочь: Яковенко Нэлли Михайловна

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1952

Сын: Кругов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
21.02.1954

Дочь: Долгих Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич

Смерть
24.08.2005
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