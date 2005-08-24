Кругова (Собко) Ольга Илларионовна
Место рождения
Дата рождения16.07.1914
Дата смерти24.08.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1914
Отец: Собко Илларион Семёнович
Мать: не указана
Место жительства
С 1914
Бракосочетание
Между 1930 и 1937
Рождение ребёнка
11.02.1937
Дочь: Наумова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
01.10.1939
Сын: Кругов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.04.1944
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.08.1946
Дочь: Яковенко Нэлли Михайловна
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1952
Сын: Кругов Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
21.02.1954
Дочь: Долгих Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Кругов Михаил Алексеевич
Смерть
24.08.2005