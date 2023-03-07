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Собко Илларион Семёнович

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

1888

Дата смерти

С 1914 по 1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1888
Рождение
1888

Отец: Собко Семён Назарович

Мать: Собко Васса Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Собко Иван Илларионович

Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна

Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Кругова Ольга Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Собко Василий Илларионович

Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна

Рождение ребёнка
22.08.1929

Сын: Собко Виктор Илларионович

Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Собко Варвара Савельевна

Смерть
С 1914 по 1988
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