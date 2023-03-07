Собко Илларион Семёнович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиС 1914 по 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1888
Рождение
1888
Отец: Собко Семён Назарович
Мать: Собко Васса Васильевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Кругова Ольга Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1922
Сын: Собко Василий Илларионович
Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна
Рождение ребёнка
22.08.1929
Сын: Собко Виктор Илларионович
Мать ребёнка: Собко Варвара Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Собко Варвара Савельевна
Смерть
С 1914 по 1988