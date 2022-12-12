Собко (Рыбалка) Варвара Савельевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1888
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович
Рождение ребёнка
25.02.1922
Сын: Собко Василий Илларионович
Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович
Рождение ребёнка
22.08.1929
Сын: Собко Виктор Илларионович
Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972