Собко (Рыбалка) Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собко (Рыбалка) Варвара Савельевна

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

1888

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1888
Рождение ребёнка
1912

Сын: Собко Иван Илларионович

Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович

Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Собко Василий Илларионович

Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович

Рождение ребёнка
22.08.1929

Сын: Собко Виктор Илларионович

Отец ребёнка: Собко Илларион Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собко Илларион Семёнович

Смерть
1972
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