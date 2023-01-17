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Собко Василий Илларионович

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Место рождения

Ивановка

Дата рождения

25.02.1922

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922

Отец: Собко Илларион Семёнович

Мать: Собко Варвара Савельевна

Бракосочетание
Между 1939 и 1947

Жена: Собко Клавидия Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1947

Дочь: Ворошкевич Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.02.1950

Сын: Собко Олег Васильевич

Мать ребёнка: Собко Клавидия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
2005
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