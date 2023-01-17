Собко Василий Илларионович
Место рождения
Дата рождения25.02.1922
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1922
Отец: Собко Илларион Семёнович
Мать: Собко Варвара Савельевна
Бракосочетание
Между 1939 и 1947
Жена: Собко Клавидия Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1947
Дочь: Ворошкевич Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Гурьевск, Гурьевский, Калининградская область
Рождение ребёнка
01.02.1950
Мать ребёнка: Собко Клавидия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
2005