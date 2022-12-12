Собко Виктор Илларионович
Место рождения
Дата рождения22.08.1929
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929
Отец: Собко Илларион Семёнович
Мать: Собко Варвара Савельевна
Место жительства
С 1929
Бракосочетание
Между 1947 и 1957
Жена: Собко Лидия Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.11.1957
Мать ребёнка: Собко Лидия Афанасьевна
Место жительства
С 1957
Рождение ребёнка
23.03.1962
Дочь: Кунаева Валентина Викторовна
Мать ребёнка: Собко Лидия Афанасьевна