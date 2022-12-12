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Собко Виктор Илларионович

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Место рождения

Шотовка

Дата рождения

22.08.1929

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929

Отец: Собко Илларион Семёнович

Мать: Собко Варвара Савельевна

Место жительства
С 1929
Бракосочетание
Между 1947 и 1957

Жена: Собко Лидия Афанасьевна

Рождение ребёнка
13.11.1957

Сын: Собко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Собко Лидия Афанасьевна

Место жительства
С 1957
Рождение ребёнка
23.03.1962

Дочь: Кунаева Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Собко Лидия Афанасьевна

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