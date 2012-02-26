Яковенко (Кругова) Нэлли Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1946
Дата смерти26.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946
Место жительства
С 1946
Бракосочетание
С 1962 по 1966
Рождение ребёнка
20.05.1966
Дочь: Нечаева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Яковенко Виктор Фёдорович
Место жительства
С 1966
Рождение ребёнка
25.05.1969
Сын: Яковенко Виктор Викторович
Отец ребёнка: Яковенко Виктор Фёдорович
Смерть
26.02.2012