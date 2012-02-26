Яковенко (Кругова) Нэлли Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Кругова) Нэлли Михайловна

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Место рождения

Тихоновка

Дата рождения

20.08.1946

Дата смерти

26.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1946

Отец: Кругов Михаил Алексеевич

Мать: Кругова Ольга Илларионовна

Место жительства
С 1946
Бракосочетание
С 1962 по 1966

Муж: Яковенко Виктор Фёдорович

Рождение ребёнка
20.05.1966

Дочь: Нечаева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Яковенко Виктор Фёдорович

Место жительства
С 1966
Рождение ребёнка
25.05.1969

Сын: Яковенко Виктор Викторович

Отец ребёнка: Яковенко Виктор Фёдорович

Смерть
26.02.2012
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