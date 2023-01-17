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Кругов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Ленинградская обл.

Дата рождения

1906

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинградская обл.
Бракосочетание
Между 1930 и 1937

Жена: Кругова Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
11.02.1937

Дочь: Наумова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
01.10.1939

Сын: Кругов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
17.04.1944

Сын: Кругов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Место жительства
С 1944
Рождение ребёнка
20.08.1946

Дочь: Яковенко Нэлли Михайловна

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
17.03.1952

Сын: Кругов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Рождение ребёнка
21.02.1954

Дочь: Долгих Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна

Смерть
1969
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