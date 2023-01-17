Кругов Михаил Алексеевич
Место рожденияЛенинградская обл.
Дата рождения1906
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинградская обл.
Бракосочетание
Между 1930 и 1937
Рождение ребёнка
11.02.1937
Дочь: Наумова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
01.10.1939
Сын: Кругов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
17.04.1944
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Место жительства
С 1944
Рождение ребёнка
20.08.1946
Дочь: Яковенко Нэлли Михайловна
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
17.03.1952
Сын: Кругов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Рождение ребёнка
21.02.1954
Дочь: Долгих Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Кругова Ольга Илларионовна
Смерть
1969