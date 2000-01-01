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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1062Васильевка (Васильево), мест. вл.при рч. Кара-Чокраке и руч. Бурчаке.7018293902979Церковь православная 1. Ярмарок 4. Лесная пристань. Кирпичный и винокуренный заводы.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
312. Васильевка, местечко бывшее владельческое, при притоке рч. Бурчок, дворов 325, жителей 1910, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Васильевка5941414972171721765961381332
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8828Василівкамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Василівськийміськрада Василівська