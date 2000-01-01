город Васильевка — Familio

Васильевка

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1062Васильевка (Васильево), мест. вл.при рч. Кара-Чокраке и руч. Бурчаке.7018293902979Церковь православная 1. Ярмарок 4. Лесная пристань. Кирпичный и винокуренный заводы.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Васильевская волость
312. Васильевка, местечко бывшее владельческое, при притоке рч. Бурчок, дворов 325, жителей 1910, волостное правление (уездный город в 65 верстах), церковь православная, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Васильевская волость
местечко Васильевка5941414972171721765961381332

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8828Василівкамістоцентр району, центр міської ради, місто районного підпорядкуванняр-н Василівськийміськрада Василівська

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