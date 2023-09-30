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Погорелой Максим Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Погорелой Семён Никифорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1759

Сын: Погорелой Семен Максимович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1764

Сын: Погорелой Трофим пасынок

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Погорелова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Погорелой Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелой Иван пасынок

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Погорелой Василий Максимович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Погорелой Максим Максимович

Мать ребёнка: Варвара Яковлевна

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