Погорелой Максим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Погорелой Семён Никифорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1759
Сын: Погорелой Семен Максимович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Погорелова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Погорелой Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Погорелой Василий Максимович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погорелой Максим Максимович
Мать ребёнка: Варвара Яковлевна