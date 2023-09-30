Погорелой Семен Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Погорелой Максим Семёнович
Мать: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Погорелова) Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Погорелова) Агафия Семеновна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван
Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий
Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Погорелой Степан Семенович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Погорелой Михайло Семенович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна