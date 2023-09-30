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Погорелой Семен Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Погорелой Максим Семёнович

Мать: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Погорелова) Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Погорелова) Агафия Семеновна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Погорелой Иван Семенович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван

Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий

Мать ребёнка: (Решетникова) Настасья Кириловна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Погорелой Степан Семенович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Погорелой Михайло Семенович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

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