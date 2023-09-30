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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Погорелой Сидор Семенович

Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Погорелой Максим Семёнович

Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович

Рождение ребёнка
1736

Сын: Погорелой Иван Семёнович

Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович

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