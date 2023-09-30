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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Погорелой Сидор Семенович
Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Погорелой Максим Семёнович
Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Погорелой Семён Никифорович