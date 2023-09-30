Погорелой Сидор Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1784
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Погорелой Семён Никифорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Погорелой) Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Погорелой Данила Сидорович
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Погорелой Харитон Сидорович
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Погорелой Филипп Сидорович
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Погорелой Василий Сидорович
Мать ребёнка: Матрена Емельяновна
Смерть
1784