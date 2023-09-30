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Погорелой Сидор Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Погорелой Семён Никифорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Погорелой) Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Погорелой Иван Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Погорелой Данила Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Погорелой Харитон Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Погорелой Филипп Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелой Иван Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Погорелой Василий Сидорович

Мать ребёнка: Матрена Емельяновна

Смерть
1784

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