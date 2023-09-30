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Погорелой Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Погорелой Семён Никифорович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1764

Сын: Погорелой Фома Иванович

Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелов Степан Иванович

Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Погорелой Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна

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