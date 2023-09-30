Погорелой Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Погорелой Семён Никифорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Погорелов Степан Иванович
Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Погорелой Алексей Иванович
Мать ребёнка: (Павленкова) Акилина Михайловна