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Погорелой Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Погорелой Иван Семёнович

Мать: Акилина Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Погорелой Михайло Алексеевич

Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Погорелой Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Погорелой Осип Алексеевич

Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна

Смерть
1834
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