Погорелой Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Погорелой Иван Семёнович
Мать: Акилина Михайловна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Погорелой Михайло Алексеевич
Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Погорелой Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Погорелой Осип Алексеевич
Мать ребёнка: Фёкла Трофимовна
Смерть
1834