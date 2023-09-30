(Белашева) Фёкла Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белашева) Фёкла Трофимовна

Место рождения

Бехтеевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехтеевка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Погорелой Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Погорелой Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Погорелой Осип Алексеевич

Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович

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