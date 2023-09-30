(Белашева) Фёкла Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1774
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Погорелой Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Погорелой Егор Алексеевич
Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Погорелой Осип Алексеевич
Отец ребёнка: Погорелой Алексей Иванович