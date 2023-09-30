(Павленкова) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1742
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Павленко(в) Михайло Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Погорелов Степан Иванович
Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Погорелой Алексей Иванович
Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович