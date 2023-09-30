(Павленкова) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павленкова) Акилина Михайловна

Место рождения

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Павленко(в) Михайло Павлович

Мать: ?

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Погорелой Фома Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелов Степан Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Погорелой Алексей Иванович

Отец ребёнка: Погорелой Иван Семёнович

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