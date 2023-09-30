Погорелой Иван пасынок
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Погорелой Максим Семёнович
Мать: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Погорелой Григорий Иванович
Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Погорелой) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Погорелой) Устинья Ивановна
Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна