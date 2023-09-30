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Погорелой Иван пасынок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Погорелой Максим Семёнович

Мать: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Погорелой Григорий Иванович

Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Погорелой) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Погорелой) Устинья Ивановна

Мать ребёнка: (Кузубова) Агафия Ивановна

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