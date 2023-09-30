Погорелой Трофим пасынок
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Погорелой Максим Семёнович
Мать: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Погорелой Яков Трофимович
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Погорелой Никифор Трофимович
Мать ребёнка: Марья Никифоровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Погорелой) Марина Трофимовна
Мать ребёнка: Марья Никифоровна