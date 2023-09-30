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Погорелой Трофим пасынок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Погорелой Максим Семёнович

Мать: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Погорелой Яков Трофимович

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Погорелой Никифор Трофимович

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Погорелой) Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Марья Никифоровна

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