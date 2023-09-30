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Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Погорелой Семен Максимович

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Погорелой Трофим пасынок

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Погорелова) Анна Максимовна

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Погорелой Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Погорелой Иван пасынок

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Погорелой Василий Максимович

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Погорелой Максим Максимович

Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович

Смерть
1788

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