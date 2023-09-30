Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Погорелой Семен Максимович
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Погорелова) Анна Максимовна
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Погорелой Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Погорелой Василий Максимович
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Погорелой Максим Максимович
Отец ребёнка: Погорелой Максим Семёнович
Смерть
1788