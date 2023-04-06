Карташева (Стюклина) Любовь Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Стюклин Кузьма Иванович
Мать: Стюклина Марфа Ивановна
Бракосочетание
21.01.1873
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1874
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
03.11.1875
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
19.08.1877
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
14.06.1880
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
08.10.1881
Дочь: Максакова Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
09.04.1884
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
29.12.1885
Сын: Карташев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1888
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
07.06.1890
Дочь: Кривоногова Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
14.11.1892
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Рождение ребёнка
05.10.1895
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич
Смерть
Неизвестно