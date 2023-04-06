Карташева (Стюклина) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташева (Стюклина) Любовь Кузьминична

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Стюклин Кузьма Иванович

Мать: Стюклина Марфа Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1873

Муж: Карташев Андрей Дорофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1874

Сын: Карташев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1875

Сын: Карташев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.08.1877

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.06.1880

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1881

Дочь: Максакова Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.04.1884

Сын: Карташев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1885

Сын: Карташев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.03.1888

Сын: Карташев Осип Андреевич

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1890

Дочь: Кривоногова Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1892

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1895

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Карташев Андрей Дорофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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