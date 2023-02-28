Кривоногова (Карташева) Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.06.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890
Бракосочетание
09.11.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1910
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
12.03.1913
Сын: Кривоногов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Фёдорович
Смерть
Неизвестно