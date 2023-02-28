Кривоногова (Карташева) Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоногова (Карташева) Акилина Дмитриевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.06.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1890

Отец: Карташев Андрей Дорофеевич

Мать: Карташева Любовь Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Кривоногов Михаил Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Кривоногов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Кривоногов Михаил Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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