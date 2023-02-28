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Кривоногов Михаил Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1891

Отец: Кривоногов Фёдор Дмитриевич

Мать: Кривоногова Анна Фроловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Кривоногова Акилина Дмитриевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.12.1910

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Кривоногова Акилина Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Кривоногов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Кривоногова Акилина Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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