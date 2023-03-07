Максакова (Карташева) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Карташева) Параскева Андреевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.10.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1881

Отец: Карташев Андрей Дорофеевич

Мать: Карташева Любовь Кузьминична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Максаков Михаил Григорьевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1904

Сын: Максаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1906

Сын: Максаков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.05.1909

Сын: Максаков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Максаков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Максаков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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