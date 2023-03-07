Максакова (Карташева) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1881
Бракосочетание
26.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1904
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.09.1906
Сын: Максаков Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
28.05.1909
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
29.10.1911
Сын: Максаков Павел Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1914
Сын: Максаков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Максаков Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно