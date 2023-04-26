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Стюклина Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1847

Дочь: Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.05.1851

Сын: Стюклин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Карташева (Стюклина) Любовь Кузьминична

Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1863

Сын: Стюклин Степан Кузьмич

Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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