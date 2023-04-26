Стюклина Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1847
Дочь: Кашина (Стюклина) Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1851
Сын: Стюклин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Карташева (Стюклина) Любовь Кузьминична
Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
21.10.1863
Отец ребёнка: Стюклин Кузьма Иванович
Смерть
Неизвестно