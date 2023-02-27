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Рогозин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Рогозин Григорий Николаевич

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Прохор Романович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Пантелеймон Романович

Мать ребёнка: Анна Петровна

Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Петровна

Смерть
1849
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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