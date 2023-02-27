Рогозин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Рогозин Григорий Николаевич
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Пантелеймон Романович
Мать ребёнка: Анна Петровна
Место жительства
1835
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Петровна
Смерть
1849