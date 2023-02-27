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Рогозин Пантелеймон Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

1805 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Рогозин Роман

Мать: Анна Петровна

Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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