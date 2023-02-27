Рогозин Пантелеймон Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Рогозин Роман
Мать: Анна Петровна
Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно