(Рогозина) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
1823

Сын: Рогозин Прохор Романович

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Пантелеймон Романович

Отец ребёнка: Рогозин Роман

Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Смерть
Неизвестно

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