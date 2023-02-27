Рогозин Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Рогозин Николай Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рогозин Роман
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рогозин Родион
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: Устинья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Николай
Мать ребёнка: Устинья
Место жительства
1835
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья
Смерть
1848