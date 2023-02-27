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Рогозин Григорий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Рогозин Николай Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рогозин Роман

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Родион

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: Устинья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Николай

Мать ребёнка: Устинья

Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья

Смерть
1848
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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