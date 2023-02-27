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(Рогозина) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Рогозин Роман

Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рогозин Родион

Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Рогозин Николай

Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич

Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Смерть
Неизвестно

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