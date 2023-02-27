(Рогозина) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Сын: Рогозин Роман
Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рогозин Родион
Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1820
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Григорий Николаевич
Место жительства
1835
Рыбальчино, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о войсковых жителях Острогожского уезда. Х. Рыбалчин лл.1-19 | ГАВО ф. И-18 оп.1 д.301
Смерть
Неизвестно