Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович
Место рождениязамок Богемиш-Рудолец, Чешский Рудолец, Йиндржихув-Градецкий район, Королевство Богемия
Дата рождения21.08.1852
Дата смерти05.12.1917
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.08.1852
замок Богемиш-Рудолец, Чешский Рудолец, Йиндржихув-Градецкий район, Королевство Богемия
Бракосочетание
18.09.1882
коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1886
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Елизавета Роза Анна Генриетта
Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
03.06.1889
Дочь: Фон Шпигельфельд Мария Александрина
Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина
деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1890
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор
Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина
город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
29.01.1892
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Вольфганг Фердинанд Эмануэль
Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина
деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Смерть
05.12.1917
коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя