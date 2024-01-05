Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович

Место рождения

замок Богемиш-Рудолец, Чешский Рудолец, Йиндржихув-Градецкий район, Королевство Богемия

Дата рождения

21.08.1852

Дата смерти

05.12.1917

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1852

Отец: Разумовский Фон Вигштейн Лёв Григорьевич

Мать: Разумовская Роза

замок Богемиш-Рудолец, Чешский Рудолец, Йиндржихув-Градецкий район, Королевство Богемия
Бракосочетание
18.09.1882

Жена: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1886

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Елизавета Роза Анна Генриетта

Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

Рождение ребёнка
1888

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Лев-Карл-Вернер

Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

Рождение ребёнка
03.06.1889

Дочь: Фон Шпигельфельд Мария Александрина

Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор

Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
29.01.1892

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Вольфганг Фердинанд Эмануэль

Мать ребёнка: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Смерть
05.12.1917
коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя
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