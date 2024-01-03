Разумовская (Альбрехт) Роза (Анна Мария Терезия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская (Альбрехт) Роза (Анна Мария Терезия)

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Место рождения

город Швебиш-Гмюнд, Королевство Вюртемберг

Дата рождения

05.10.1814

Дата смерти

03.06.1889

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.06.1835

Муж: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич

Рождение ребёнка
14.03.1845

Дочь: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич

Рождение ребёнка
21.08.1852

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич

Смерть
03.06.1889

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