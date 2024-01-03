Разумовская (Альбрехт) Роза (Анна Мария Терезия)
Место рождениягород Швебиш-Гмюнд, Королевство Вюртемберг
Дата рождения05.10.1814
Дата смерти03.06.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.06.1835
Рождение ребёнка
14.03.1845
Дочь: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич
Рождение ребёнка
21.08.1852
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич