Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Место рождения

город Гота, Саксен-Кобург-Гота

Дата рождения

14.03.1845

Дата смерти

30.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1845

Отец: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич

Мать: Разумовская (Альбрехт) Роза (Анна Мария Терезия)

Бракосочетание
04.12.1864

Муж: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер

Рождение ребёнка
07.06.1867

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Ганс Эмиль Отто Фридрих Вильгельм

Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер

Рождение ребёнка
25.12.1868

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Гюнтер Фридрих Камилло Адольф Эмиль

Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер

Рождение ребёнка
01.09.1870

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Курт Людвиг Франц Зигберт

Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер

Смерть
30.10.1911

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