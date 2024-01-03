Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана
Место рождениягород Гота, Саксен-Кобург-Гота
Дата рождения14.03.1845
Дата смерти30.10.1911
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1845
Отец: Разумовский Фон Вигштейн (Разумовский) Лёв Григорьевич
Бракосочетание
04.12.1864
Рождение ребёнка
07.06.1867
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Ганс Эмиль Отто Фридрих Вильгельм
Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер
Рождение ребёнка
25.12.1868
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Гюнтер Фридрих Камилло Адольф Эмиль
Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер
Рождение ребёнка
01.09.1870
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Курт Людвиг Франц Зигберт
Отец ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер
Смерть
30.10.1911