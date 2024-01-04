Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер

Место рождения

город Гесмольд, Мелле, Оснабрюк, Нижняя Саксония, Королевство Ганновер

Дата рождения

?.08.1829

Дата смерти

09.05.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1864

Жена: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Рождение ребёнка
07.06.1867

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Ганс Эмиль Отто Фридрих Вильгельм

Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Рождение ребёнка
25.12.1868

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Гюнтер Фридрих Камилло Адольф Эмиль

Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Рождение ребёнка
01.09.1870

Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Курт Людвиг Франц Зигберт

Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана

Смерть
09.05.1893

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