Фон Гаммерштейн-Гесмольд Карл Ганс Август Вернер
Место рождениягород Гесмольд, Мелле, Оснабрюк, Нижняя Саксония, Королевство Ганновер
Дата рождения?.08.1829
Дата смерти09.05.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1864
Рождение ребёнка
07.06.1867
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Ганс Эмиль Отто Фридрих Вильгельм
Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана
Рождение ребёнка
25.12.1868
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Гюнтер Фридрих Камилло Адольф Эмиль
Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана
Рождение ребёнка
01.09.1870
Сын: Фон Гаммерштейн-Гесмольд Курт Людвиг Франц Зигберт
Мать ребёнка: Фон Гаммерштейн-Гесмольд (Разумовская) Александрина Леоне Роза Альбана
Смерть
09.05.1893