Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор
Место рождениягород Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Дата рождения?.06.1890
Дата смерти13.03.1965
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
?.06.1890
Отец: Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович
Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Винер Фон Вельтен) Мария Клементина
Смерть
13.03.1965