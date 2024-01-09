Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор

Место рождения

город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя

Дата рождения

?.06.1890

Дата смерти

13.03.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1890

Отец: Разумовский Фон Вигштейн Камилль (Камилло Константин Гюго Артур Ипполит Эдгар) Константинович

Мать: Разумовская Фон Вигштейн (Винер Фон Вельтен) Мария Клементина

Смерть
13.03.1965

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