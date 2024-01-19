Разумовская Фон Вигштейн (Винер Фон Вельтен) Мария Клементина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумовская Фон Вигштейн (Винер Фон Вельтен) Мария Клементина

Место рождения

Вена

Дата рождения

09.12.1856

Дата смерти

16.03.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.09.1882

Муж: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1886

Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Елизавета Роза Анна Генриетта

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Лев-Карл-Вернер

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

Рождение ребёнка
03.06.1889

Дочь: Фон Шпигельфельд Мария Александрина

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1890

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
29.01.1892

Сын: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Вольфганг Фердинанд Эмануэль

Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Смерть
16.03.1936
деревня Добржичаны, Либешице, Лоуни, Усти-над-Лабем, Первая Чехословацкая республика
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