Разумовская Фон Вигштейн (Винер Фон Вельтен) Мария Клементина
Место рождения
Дата рождения09.12.1856
Дата смерти16.03.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.09.1882
коммуна Леопольдсдорф, Нижняя Австрия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
05.10.1886
Дочь: Цесснер Фон Шпитценберг Елизавета Роза Анна Генриетта
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович
Рождение ребёнка
1888
Рождение ребёнка
03.06.1889
Дочь: Фон Шпигельфельд Мария Александрина
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович
деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
?.06.1890
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Камилло Карл Винцент Грегор
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович
город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
29.01.1892
Сын: Разумовский Фон Вигштейн Андреас Вольфганг Фердинанд Эмануэль
Отец ребёнка: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович
деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Смерть
16.03.1936
деревня Добржичаны, Либешице, Лоуни, Усти-над-Лабем, Первая Чехословацкая республика