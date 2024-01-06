Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

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Место рождения

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя

Дата рождения

03.06.1889

Дата смерти

20.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889

Отец: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович

Мать: Разумовская Фон Вигштейн Мария Клементина

деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Бракосочетание
09.06.1914

Муж: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

деревня Долни Животице, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Фон Шпигельфельд Вольфганг Йозеф Лео Камилло Мария

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
10.10.1917

Сын: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
25.01.1919

Дочь: Фон Шпигельфельд Элеонора

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Первая Чехословацкая Республика
Рождение ребёнка
19.08.1920

Сын: Фон Шпигельфельд Мейнард

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Первая Чехословацкая Республика
Смерть
20.05.1976
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