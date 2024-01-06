Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина
Место рождениядеревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Дата рождения03.06.1889
Дата смерти20.05.1976
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1889
Отец: Разумовский Фон Вигштейн Камилль Константинович
деревня Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Бракосочетание
09.06.1914
деревня Долни Животице, Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Фон Шпигельфельд Вольфганг Йозеф Лео Камилло Мария
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария
город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
10.10.1917
Сын: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария
город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Рождение ребёнка
25.01.1919
Дочь: Фон Шпигельфельд Элеонора
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария
город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Первая Чехословацкая Республика
Рождение ребёнка
19.08.1920
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария
город Мельч, Опава, Австрийская Силезия, Первая Чехословацкая Республика
Смерть
20.05.1976