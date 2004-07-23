Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Место рождениягород Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Дата рождения10.10.1917
Дата смерти23.07.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1917
город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Бракосочетание
09.07.1949
Рождение ребёнка
11.11.1951
Сын: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета
Рождение ребёнка
17.06.1952
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета
Рождение ребёнка
21.03.1956
Сын: Фон Шпигельфельд Константин
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета
Рождение ребёнка
12.04.1963
Дочь: Майер-Хайниш Кларисса
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета
Смерть
23.07.2004