Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Место рождения

город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя

Дата рождения

10.10.1917

Дата смерти

23.07.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1917

Отец: Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

Мать: Фон Шпигельфельд Мария Александрина

город Опава, Австрийская Силезия, Австро-Венгерская Империя
Бракосочетание
09.07.1949

Жена: Фон Шпигельфельд Елизавета

Рождение ребёнка
11.11.1951

Сын: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета

Рождение ребёнка
17.06.1952

Сын: Фон Шпигельфельд Маркус

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета

Рождение ребёнка
21.03.1956

Сын: Фон Шпигельфельд Константин

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета

Рождение ребёнка
12.04.1963

Дочь: Майер-Хайниш Кларисса

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд Елизавета

Смерть
23.07.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close