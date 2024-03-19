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Фон Шпигельфельд Константин
Фон Шпигельфельд Константин
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Древо
Место рождения
Линц
Дата рождения
21.03.1956
Пол
Мужской
Отец
Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
1917 г.р.
Мать
Фон Шпигельфельд (Фон Сакен) Елизавета
1928 г.р.
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
21.03.1956
Отец:
Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Мать:
Фон Шпигельфельд Елизавета
Линц
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