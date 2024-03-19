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Фон Шпигельфельд Константин

Место рождения

Линц

Дата рождения

21.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1956

Отец: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Мать: Фон Шпигельфельд Елизавета

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