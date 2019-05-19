Фон Шпигельфельд (Фон Сакен) Елизавета
Место рождения
Дата рождения04.01.1928
Дата смерти19.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1949
Рождение ребёнка
11.11.1951
Сын: Фон Шпигельфельд Бенедикт
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Рождение ребёнка
17.06.1952
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Рождение ребёнка
21.03.1956
Сын: Фон Шпигельфельд Константин
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Рождение ребёнка
12.04.1963
Дочь: Майер-Хайниш (Фон Шпигельфельд) Кларисса
Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Смерть
19.05.2019