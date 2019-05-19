Фон Шпигельфельд (Фон Сакен) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Шпигельфельд (Фон Сакен) Елизавета

Место рождения

Вена

Дата рождения

04.01.1928

Дата смерти

19.05.2019

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1949

Муж: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Рождение ребёнка
11.11.1951

Сын: Фон Шпигельфельд Бенедикт

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Рождение ребёнка
17.06.1952

Сын: Фон Шпигельфельд Маркус

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Рождение ребёнка
21.03.1956

Сын: Фон Шпигельфельд Константин

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Рождение ребёнка
12.04.1963

Дочь: Майер-Хайниш (Фон Шпигельфельд) Кларисса

Отец ребёнка: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Смерть
19.05.2019

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