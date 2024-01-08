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Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария

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Место рождения

Вена

Дата рождения

08.11.1878

Дата смерти

29.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1914

Жена: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

Рождение ребёнка
14.10.1915

Сын: Фон Шпигельфельд Вольфганг Йозеф Лео Камилло Мария

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

Рождение ребёнка
10.10.1917

Сын: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

Рождение ребёнка
25.01.1919

Дочь: Фон Шпигельфельд Элеонора

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

Рождение ребёнка
19.08.1920

Сын: Фон Шпигельфельд Мейнард

Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина

Смерть
29.09.1944

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