Фон Шпигельфельд Куно Виктор Йозеф Мария
Место рождения
Дата рождения08.11.1878
Дата смерти29.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1914
Рождение ребёнка
14.10.1915
Сын: Фон Шпигельфельд Вольфганг Йозеф Лео Камилло Мария
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина
Рождение ребёнка
10.10.1917
Сын: Фон Шпигельфельд Куно Андреас Пауль Мария
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина
Рождение ребёнка
25.01.1919
Дочь: Фон Шпигельфельд Элеонора
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина
Рождение ребёнка
19.08.1920
Мать ребёнка: Фон Шпигельфельд (Разумовская Фон Вигштейн) Мария Александрина
Смерть
29.09.1944