Шестопалова (Чуприкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.08.1928
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928
Работа или профессия
С 01.10.1950 по 03.02.1951
Уборщица | Место работы: Рязанское спец. сельхозучилище №6 | Должность: Уборщица
Работа или профессия
С 13.02.1951 по 07.10.1951
Разнорабочая | Место работы: Кирпичный завод | Должность: Разнорабочая
Работа или профессия
С 20.03.1952 по 26.04.1955
Няня | Место работы: Елатомские детские ясли | Должность: Няня
Бракосочетание
28.11.1953
Рождение ребёнка
29.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестопалов Иван Михайлович
Работа или профессия
С 11.03.1956 по 31.12.1965
Няня, подавальщица кухни, санитарка | Место работы: Елатомский дом инвалидов | Должность: Няня, подавальщица кухни, санитарка
Рождение ребёнка
20.12.1958
Сын: Шестопалов Николай Иванович
Отец ребёнка: Шестопалов Иван Михайлович
Работа или профессия
С 01.01.1966 по 06.10.1980
Санитарка | Место работы: Иванчиновский дом инвалидов | Должность: Санитарка
Работа или профессия
С 01.10.1980 по 16.10.2006
Санитарка | Место работы: Елатомский психоневрологический интернат | Должность: Санитарка
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница, разнорабочая, няня, санитарка
Место жительства
Неизвестно