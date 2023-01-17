Шестопалова (Чуприкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Чуприкова) Мария Ивановна

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.08.1928

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1928

Отец: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Мать: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 01.10.1950 по 03.02.1951
Уборщица | Место работы: Рязанское спец. сельхозучилище №6 | Должность: Уборщица
Работа или профессия
С 13.02.1951 по 07.10.1951
Разнорабочая | Место работы: Кирпичный завод | Должность: Разнорабочая
Работа или профессия
С 20.03.1952 по 26.04.1955
Няня | Место работы: Елатомские детские ясли | Должность: Няня
Бракосочетание
28.11.1953

Муж: Шестопалов Иван Михайлович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестопалов Иван Михайлович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 11.03.1956 по 31.12.1965
Няня, подавальщица кухни, санитарка | Место работы: Елатомский дом инвалидов | Должность: Няня, подавальщица кухни, санитарка
Рождение ребёнка
20.12.1958

Сын: Шестопалов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шестопалов Иван Михайлович

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 01.01.1966 по 06.10.1980
Санитарка | Место работы: Иванчиновский дом инвалидов | Должность: Санитарка
Работа или профессия
С 01.10.1980 по 16.10.2006
Санитарка | Место работы: Елатомский психоневрологический интернат | Должность: Санитарка
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница, разнорабочая, няня, санитарка
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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