Чуприкова (Котяхова - ?) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1925
Дочь: Юдакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Шестопалова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
28.01.1931
Сын: Чуприков Николай Иванович
Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
22.09.1939
Сын: Чуприков Василий Иванович
Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно