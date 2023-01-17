Чуприкова (Котяхова - ?) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Котяхова - ?) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Иванчино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванчино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1925

Дочь: Юдакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Шестопалова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1931

Сын: Чуприков Николай Иванович

Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.09.1939

Сын: Чуприков Василий Иванович

Отец ребёнка: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков (чупряков) Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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