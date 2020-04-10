Шестопалов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Николай Иванович

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Место рождения

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.12.1958

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958

Отец: Шестопалов Иван Михайлович

Мать: Шестопалова Мария Ивановна

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 10.05.1977 по 20.06.1979
Служил в Монголии
Работа или профессия
С 13.09.1979 по 02.02.1989
Водитель | Место работы: ОВД | Должность: Водитель
Бракосочетание
17.07.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 13.02.1989 по 07.07.1989
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Шофер 3 класса | Место работы: Автобаза Касимовского райпотребсоюза | Должность: Шофер 3 класса | Уволен по статье за неоднократное появление на работе в нетрезвом состоянии
Работа или профессия
С 08.08.1989 по 10.04.2020
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Слесарь 4 разряда, Машиниск автогрейдера 5 разряда, Машинист автогрейдера 6 разряда | Место работы: Касимовский дорожный ремонтно-строительный участок | Должность: Слесарь 4 разряда, Машиниск автогрей... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист автогрейдера
Место жительства
Неизвестно
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Смерть
10.04.2020
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Геморрагический перикардит, рак легкого
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