Шестопалов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.12.1958
Дата смерти10.04.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1958
Военная служба
С 10.05.1977 по 20.06.1979
Служил в Монголии
Работа или профессия
С 13.09.1979 по 02.02.1989
Водитель | Место работы: ОВД | Должность: Водитель
Бракосочетание
17.07.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
С 13.02.1989 по 07.07.1989
Шофер 3 класса | Место работы: Автобаза Касимовского райпотребсоюза | Должность: Шофер 3 класса | Уволен по статье за неоднократное появление на работе в нетрезвом состоянии
Работа или профессия
С 08.08.1989 по 10.04.2020
Слесарь 4 разряда, Машиниск автогрейдера 5 разряда, Машинист автогрейдера 6 разряда | Место работы: Касимовский дорожный ремонтно-строительный участок | Должность: Слесарь 4 разряда, Машиниск автогрей... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Машинист автогрейдера
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.04.2020
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Причина смерти: Геморрагический перикардит, рак легкого