Чуприков (Чупряков) Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения23.06.1904 ст.
Дата смерти24.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904 ст.
Крещение
24.06.1904 ст.
Пустынь, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Казанская церковь села Адрианова пустынь
Рождение ребёнка
16.01.1925
Дочь: Юдакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1928
Дочь: Шестопалова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1931
Сын: Чуприков Николай Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна
Работа или профессия
С 1931 по 1941
Пастух | Место работы: колхоз им. газеты "Правда" | Должность: Пастух
Рождение ребёнка
22.09.1939
Сын: Чуприков Василий Иванович
Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
До 1961
Жена: Чуприкова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, колхозник, рабочий совхоза
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.1984
Причина смерти: середечно-сосудистая недостаточность