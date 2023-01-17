Чуприков (Чупряков) Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприков (Чупряков) Иван Евдокимович

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Место рождения

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.06.1904 ст.

Дата смерти

24.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1904 ст.

Отец: Чупряков Евдоким Никифорович

Мать: Чупрякова Мария Авраамовна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
24.06.1904 ст.
Пустынь, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Казанская церковь села Адрианова пустынь
Рождение ребёнка
16.01.1925

Дочь: Юдакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.08.1928

Дочь: Шестопалова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1931

Сын: Чуприков Николай Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
С 1931 по 1941
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Пастух | Место работы: колхоз им. газеты "Правда" | Должность: Пастух
Рождение ребёнка
22.09.1939

Сын: Чуприков Василий Иванович

Мать ребёнка: Чуприкова Анастасия Ивановна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1961

Жена: Чуприкова Мария Петровна

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуприкова Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, колхозник, рабочий совхоза
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
24.08.1984
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: середечно-сосудистая недостаточность
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