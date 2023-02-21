Куракина Анна Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина Анна Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Куракин Василий Фомин

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Куракин Герасим Фомин

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Рождение ребёнка
20.07.1814

Дочь: Пераскева Фомина

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.10.1816

Сын: Куракин Яков Фомин

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1819

Дочь: Агафья Фомина

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.03.1821

Дочь: Хвостова (матросова) Александра Фомина

Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Фома Филимонов

Смерть
Неизвестно
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