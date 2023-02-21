Куракина Анна Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Рождение ребёнка
20.07.1814
Дочь: Пераскева Фомина
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Рождение ребёнка
02.10.1816
Сын: Куракин Яков Фомин
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Рождение ребёнка
01.02.1819
Дочь: Агафья Фомина
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Рождение ребёнка
20.03.1821
Дочь: Хвостова (матросова) Александра Фомина
Отец ребёнка: Куракин Фома Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно