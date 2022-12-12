Куракин Герасим Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811
Отец: Куракин Фома Филимонов
Мать: Куракина Анна Данилова
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
21.09.1832
Дочь: Ефросинья Герасимова
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Фролова
Рождение ребёнка
03.02.1841
Мать ребёнка: Куракина Екатерина Фролова
Смерть
Неизвестно