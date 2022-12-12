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Куракин Герасим Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Куракин Фома Филимонов

Мать: Куракина Анна Данилова

Бракосочетание
1827

Жена: Куракина Екатерина Фролова

Рождение ребёнка
21.09.1832

Дочь: Ефросинья Герасимова

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Фролова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1841

Сын: Куракин Симиен Герасимов

Мать ребёнка: Куракина Екатерина Фролова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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