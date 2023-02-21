Куракина (Маршева) Екатерина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Маршев Фрол Никифоров
Мать: Маршева Акилина Иванова
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
21.09.1832
Дочь: Ефросинья Герасимова
Отец ребёнка: Куракин Герасим Фомин
Рождение ребёнка
03.02.1841
Отец ребёнка: Куракин Герасим Фомин
Смерть
Неизвестно