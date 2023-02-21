Куракина (Маршева) Екатерина Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Маршева) Екатерина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Маршев Фрол Никифоров

Мать: Маршева Акилина Иванова

Бракосочетание
1827

Муж: Куракин Герасим Фомин

Рождение ребёнка
21.09.1832

Дочь: Ефросинья Герасимова

Отец ребёнка: Куракин Герасим Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1841

Сын: Куракин Симиен Герасимов

Отец ребёнка: Куракин Герасим Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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