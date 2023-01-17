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Куракин Яков Фомин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1816

Отец: Куракин Фома Филимонов

Мать: Куракина Анна Данилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.10.1816
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Дмитрий Куракин и Агафья Тихонова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834

Жена: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Онагож села казенныя кресьяне Илья Дмитрев, Александр Данилоф, Иван Гаврилоф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Иван Иваноф, Василей Афанасьеф, Степан Гаврилоф, Михаил В... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1840

Сын: Куракин Федор Яковлев

Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1841

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин (фомин) Петр Яковлев

Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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