Куракин Яков Фомин
Место рождения
Дата рождения02.10.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1816
Отец: Куракин Фома Филимонов
Мать: Куракина Анна Данилова
Крещение
09.10.1816
воспреемники: Дмитрий Куракин и Агафья Тихонова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834
Поручители по жениху: Онагож села казенныя кресьяне Илья Дмитрев, Александр Данилоф, Иван Гаврилоф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Иван Иваноф, Василей Афанасьеф, Степан Гаврилоф, Михаил В... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1840
Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова
Рождение ребёнка
28.08.1841
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин (фомин) Петр Яковлев
Мать ребёнка: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова
Смерть
Неизвестно