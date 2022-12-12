Куракина (Дыбина) Феврония (Федосья) Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Дыбина) Феврония (Федосья) Гаврилова

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.06.1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1815

Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев

Мать: Дыбина Евдокия

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.06.1815
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Економические крестьяне Иван Прокофьев и девица Марья Михайлова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Куракин Яков Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Онагож села казенныя кресьяне Илья Дмитрев, Александр Данилоф, Иван Гаврилоф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Иван Иваноф, Василей Афанасьеф, Степан Гаврилоф, Михаил В... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1840

Сын: Куракин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1841

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куракин (фомин) Петр Яковлев

Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин

Смерть
Неизвестно
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