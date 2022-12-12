Куракина (Дыбина) Феврония (Федосья) Гаврилова
Место рождения
Дата рождения18.06.1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1815
Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев
Мать: Дыбина Евдокия
Крещение
25.06.1815
воспреемники: Економические крестьяне Иван Прокофьев и девица Марья Михайлова Петрова | Казанская церковь
Бракосочетание
28.10.1834
Муж: Куракин Яков Фомин
Поручители по жениху: Онагож села казенныя кресьяне Илья Дмитрев, Александр Данилоф, Иван Гаврилоф; по невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Иван Иваноф, Василей Афанасьеф, Степан Гаврилоф, Михаил В... Показать все
Рождение ребёнка
08.06.1840
Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин
Рождение ребёнка
28.08.1841
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куракин (фомин) Петр Яковлев
Отец ребёнка: Куракин Яков Фомин
Смерть
Неизвестно