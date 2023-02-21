Дыбина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Куракина Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Дочь: Юруткина (петрова) Матрена Гаврилова
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Дочь: Скобелева Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Рождение ребёнка
18.06.1815
Дочь: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Рождение ребёнка
14.09.1822
Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно