Дыбина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыбина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Куракина Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Юруткина (петрова) Матрена Гаврилова

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Дыбин Степан Гаврилов

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Дочь: Скобелева Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Рождение ребёнка
18.06.1815

Дочь: Куракина Феврония (Федосья) Гаврилова

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.09.1822

Сын: Дыбин Кондратий Гаврилов

Отец ребёнка: Дыбин Гаврила Дмитрев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыбин Гаврила Дмитрев

Смерть
Неизвестно
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